Meghan Markle in Canada tra le donne, prima uscita dopo la crisi

Vuole abbandonare i doveri reali, ma non perde di vista i suoi impegni benefici. Meghan Markle è stata avvistata per la prima volta dopo la crisi reale inglese in Canada, dove a bordo di un idrovolante si è fatta accompagnare a visitare un rifugio per donne. Ha scattato una foto sorridente al Downtown Eastside Women's Centre di Vancouver dove si è recata per "offrire supporto" e "aumentare lo spirito dello staff".