Kate Moss mostra i segni del tempo durante il pranzo di famiglia

Look semplice e casual, zero make up e capelli lasciati liberi sulle spalle, la top model si gode un momento di relax spensierato. I flash dei fotografi non la perdono di vista, indugiando sull'espressione del suo viso che, con le sopracciglia aggrottate mentre fuma una sigaretta, fa sembrare più profonde le rughe. Un'immagine al naturale, diversa da quella patinata a cui ci ha abituato in 3 decadi di carriera.

I paparazzi sono implacabili e più Kate Moss aggrotta le sopracciglia, più strizza gli occhi per proteggersi dal sole in pieno viso, e più loro scattano all'impazzata per restituire un'immagine ingenerosa della top model. A quasi 50 anni, li compirà a gennaio, è normale che abbia qualche ruga e qualche segno lasciato dal tempo e da una vita sfrenata, sottolineati dalle smorfie mentre fuma una sigaretta e chiacchiera con gli amici, con la luce che la colpisce frontalmente. I segni dell'età che avanza sono inevitabili per tutti, e lei li porta con orgoglio senza preoccuparsi di doverli nascondere per forza con make-up esagerati o di aiutarsi con i ritocchi del chirurgo.

Una carriera di successo Qualche foto o qualche posa poco valorizzante capita a tutti, persino alle top model del calibro di Kate Moss. Ma la star della moda, con all'attivo una lunga carriera iniziata nel 1990, è ancora corteggiatissima dai grandi brand e dalle riviste patinate. Piccola di statura e magrissima, al suo debutto in passerella rappresentava un tipo di bellezza fuori dagli standard dettati da fisici statuari come quelli di Claudia Schiffer e Cindy Crawford. Pare che all'inizio del suo percorso nell'industria fashion, il suo agente abbia faticato non poco per farle avere un contratto. Eppure Kate è diventata una vera icona, tra le dive delle passerelle più amate di sempre.