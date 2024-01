Kate Moss compie 50 anni: ecco la modella che ha cambiato la moda

Dagli anni Novanta in poi è una delle regine della moda, amatissima da stilisti e fotografi e anche dal pubblico. Con il suo fisico gracile e minuto ha rivoluzionato i canoni di bellezza del fashion system, imponendosi come trend setter sempre in anticipo sui tempi e sulle mode. Sopravvissuta a scandali amorosi e dipendenze da droghe, oggi ha cambiato vita abbandonando lo stile sregolato per rinascere come regina del wellness, restando sempre un'icona di stile.

Una 50enne atipica "Non compirò 50 anni", ha detto Kate Moss a settembre a The Times, sottolineando il fatto di non sentirsi affatto l'età anagrafica. Niente party sfarzosi con le star della moda e dello spettacolo per il compleanno a cifra tonda: del resto lei è sempre stata controcorrente. Nel giorno del giro di boa del mezzo secolo si godrà un po' di sano relax a Mustique, l'isola dei Caraibi amata da reali, rock star e super ricchi.





La nuova vita di Kate Moss Dopo gli eccessi che hanno caratterizzato la sua vita, Kate Moss ha dato una svolta. Oggi vive circondata dalla natura a Little Faringdon, un villaggio dell'Oxfordshire, dove divide il suo tempo tra meditazione, nuoto nuda al chiaro di luna nei torrenti, l'orto e le gite al vivaio. Da ex fumatrice accanita qual era (un vizio che ha lasciato sul volto qualche segno del tempo) e con un passato di dipendenza da droghe, nel 2022 ha cambiato totalmente rotta. Ha lanciato una società di wellness che vende tè alle erbe, costosi cosmetici e profumi omeopatici proponendo uno stile di vita sano e sobrio.

Fisico minuto e lentiggini: una modella come nessun'altra Negli anni Novanta gli occhi di tutti erano inchiodati sulla bellezza statuaria di dee della moda come Cindy Crawford, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Christy Turlington, Claudia Schiffer e Linda Evangelista. Poi è arrivata lei, Kate Moss, a sparigliare le carte con il suo fisico minuto, la bassa statura, il viso pieno di lentiggini, i denti irregolari e quell'aria strafottente, così diversa dai canoni estetici dell'epoca. Cover dopo cover, passerella dopo passerella, foto dopo foto, Kate ha scalato l'Olimpo della moda imponendo il suo stile e la sua estetica, sempre in bilico tra "Cocaine Kate" e "Queen of cool", come è stata spesso chiamata.



Gli scandali: dall'anoressia alle dipendenze "Niente è più buono che sentirsi magre", aveva detto Kate Moss: un'uscita infelice (che infatti si è rimangiata) che sembrava incitare a non mangiare pur di perdere peso. "Non sono mai stata anoressica - ha detto -. Ero magra perché non venivo nutrita durante i servizi fotografici o le sfilate e sono sempre stata magra". Nel 2005 la sua foto mentre consumava cocaina fece il giro del mondo: la gogna pubblica che ne seguì fu in qualche modo la sua salvezza, perché fu seguita dalla disintossicazione. "Tutti quelli che conoscevo prendevano cocaina, l'accanirsi contro di me, per portarmi via mia figlia, è stato meschino. Non ho mai fatto uso di eroina nonostante tutti pensassero fosse la causa del mio peso" aveva detto per difendersi, ritenendosi "utilizzata come capro espiatorio".