A 22 anni Lottie Moss sa come conquistare i like più della sorella maggiore Kate. Perché la giovane modella e influencer posa in scatti esageratamente hot. In quarantena nella casa di famiglia nel Cortswolds la sorellina della celebre top-model si mostra con un costume da bagno imperdibile che risalta il suo posteriore rotondo.

Lottie Moss è troppo… hot: guarda la sorellina di Kate Tgcom24 1 di 25 Instagram 2 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lunga chioma rosa e sguardo ammiccante, Lottie si lascia immortalare sotto il sole. “Non so cosa facciano gli altri in quarantena…”, scrive mostrando che la sua fissa è posare sexy in costume. E se nel Regno Unito si parla di quante persone siano colte dalla preoccupazione e dall’ansia e dalla depressione, Lottie lancia il suo messaggio positivo e si mostra spensierata in giardino.

“Onestamente posso dire che non sono mai stata più serena. Ho lottato molto negli ultimi anni con me stessa, l'ansia e altre cose, in questo momento è la prima volta che mi metto al primo posto e ho davvero lavorato per assicurarmi di ottenere il meglio dalla mia vita e in realtà mi sento come la versione migliore e più vera di me” scrive.

Leggi anche>Lottie Moss in topless sui social

E offre pure i suoi consigli per superare i momenti bui. “Stavo diventando una persona che non mi piaceva” racconta aggiungendo di essersi avvicinata a sostanze a cui era risultato difficile rinunciare, circondandosi di persone sbagliate. Poi si è rialzata. Se fai del bene il bene ritorna. E’ stato il suo motto iniziale. Ora dice: “Sono pronta per essere migliore per i miei amici, per la mia famiglia e per me stessa. E spero che anche gli altri approfittino di questo tempo per riflettere su se stessi e capire chi sono e dove vogliono arrivare nella loro vita”. La Moss ha anche offerto ai follower una spalla su cui piangere se hanno bisogno. Sicuramente intanto ha rialzato il morale di molto con il suo fondoschiena in bella vista…



Ti potrebbe interessare: