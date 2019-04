Kate Moss su Vogue tra topless e consigli... in cucina

Non perde la classe nemmeno mentre pela le patate e farcisce il pollo. Kate Moss, protagonista dell'ultimo numero dell'edizione britannica di Vogue, si è prestata per un simpatico video in cui svela in suoi segreti in cucina. Alla top model la rivista ha dedicato tre copertine: dismessi gli abiti della cuoca provetta, ha indossato quelli della fashion icon e deliziato i fan con piccanti scatti in topless.