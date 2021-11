Kate Middleton sfila sul red carpet con una nuova pettinatura

Sul red carpet del Royal Variety Performance nel Royal Albert Hal a Londra, Kate Middleton era scintillante. Il lungo abito verde tempestato di paillettes e brillanti le stava a pennello, esaltando la sua silhouette da modella. Per l'occasione la Duchessa di Cambridge ha scelto un capo già sfoggiato in passato, invece l'acconciatura era tutta nuova: un inedito mosso portato su un lato. Al suo fianco, l'impeccabile principe William orgoglioso di una moglie così incantevole.

Un red carpet super mondano per Kate e William e una ricorrenza speciale: al Royal Albert Hal si celebrava il centenario del patrocinio dell'evento da parte della famiglia reale. Nel 1921 fu re Giorgio V il primo a occuparsi della raccolta fondi per la Royal Variety Charity, che sostiene artisti malati, anziani e in difficoltà. L'incarico è passato alla regina Elisabetta, che quest'anno ha ceduto il passo ai Duchi di Cambridge (protagonisti anche nel 2019, mentre l'anno prima era toccato a Harry e Meghan).

La Middleton era bellissima nel suo lussuoso abito verde sfavillante. Un capo già indossato due anni fa durante una visita ufficiale in Pakistan ma che lei non si è fatta problemi a riproporre. Il tocco inedito è stato dato dalla pettinatura. Se di solito alterna il raccolto alla chioma liscia e libera sulle spalle, stavolta ha optato per i boccoli portati su un lato. Un esperimento vincente.

