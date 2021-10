Kate Middleton dama in rosso aderente e sexy

Un abito rosso, come la passione che mette in ogni cosa che fa. Con il suo look, Kate Middleton ha lasciato a bocca aperta durante la sua partecipazione all'evento di lancio dell'importante campagna Taking Action on Addiction. Il vestito scarlatto sottolineava le forme del suo corpo snello, in un mix sapiente di sensualità ed eleganza. Ma oltre che con l'aspetto, la Duchessa ha fatto centro anche con le sue parole: "La dipendenza non è una scelta. Nessuno sceglie di essere dipendente, può accadere a chiunque di noi. Nessuno di noi è immune", ha detto.

Kate ha scelto una mise d'impatto per il suo intervento durante l'evento di lancio della campagna contro le dipendenze promossa dalla Forward Trust, charity a sostegno delle persone con problemi di alcolismo e droga di cui è patrona. Nella settimana dedicata alla consapevolezza sulle addiction, ha preso parte all'incontro nel quartier generale della British Academy of Film and Television Arts, in centro a Londra, dove ha raggiunto i presentatori del Saturday Night Takeaway Ant e Dec. Un duo scelto non a caso: il primo ha trascorso un periodo in riabilitazione, in seguito ad un brutto incidente d'auto in cui conduceva in stato di ebrezza.

"Il viaggio verso la dipendenza è spesso multistrato e complesso. Ma, riconoscendo cosa c'è sotto, possiamo aiutare a rimuovere il tabù e la vergogna che purtroppo la circondano" ha detto la Middleton. "Come società, dobbiamo partire da una posizione di compassione ed empatia. Dove nutriamo coloro che ci circondano, comprendiamo il loro viaggio e cosa è venuto prima di loro. Dobbiamo valutare e dare priorità all'assistenza e al supporto, aiutando a ristabilire e connettere le persone che stanno chiaramente soffrendo, alle persone che li circondano" ha proseguito nel suo intervento. Parole sentite e appassionate, belle quanto e più del suo look.

