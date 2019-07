Kate Middleton "regina di fiori" per la caccia al tesoro ad Hampton Court

Una giornata in mezzo ai fiori e ai bambini per Kate Middleton , che ha accolto un gruppo di bimbi provenienti dall’Anna Freud Center, dall’Evelina Children’s Hospital, da Action for Children e da Place2Be per un picnic e una caccia al tesoro nel giardino di Hampton Court Palace, nei pressi di Londra. La Duchessa, bellissima con un fresco abito estivo, ha trascorso il pomeriggio con i piccoli tra giochi all'aria aperta su altalene e casette sull'albero.

Il Back to Nature Garden è il giardino che Kate ha progettato in occasione del Chlesea Flower Show, a Londra, e che ora è stato trasferito, con dimensioni raddoppiate, a Hampton Court Palace. Lì Kate ha giocato con i suoi piccoli ospiti, comportandosi con tutti in maniera solare e affettuosa. Con una in particolare ha dimostrato grande dolcezza: il magazine Hallo! racconta che, vedendola intimidita, la Middleton l'ha presa in disparte e le ha rivelato di sentirsi anche lei, a volte, a disagio in mezzo alla gente.