Kate Middleton sostituisce la Regina

Per Kate Middleton arriva un nuovo e importante riconoscimento da parte della regina Elisabetta. La Sovrana ha ceduto alla moglie di suo nipote William il ruolo di madrina della Royal Photographic Society, che ricopriva da ben 67 anni. La notizia è stata comunicata con una nota ufficiale da Bukingham Palace nel giorno in cui la Duchessa era impegnata in un workshop fotografico oganizzato dall'associazione Action For Children a Londra.