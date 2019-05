Kate Middleton si arrampica e conquista il giardino reale

Al Chelsea Flower Show, tutti i flash sono puntati su Kate Middleton. Dopo la visita privata con il marito William e i figli George, Charlotte e Louis, è tornata in veste ufficiale all’apertura del giardino che lei stessa ha progettato. Doppio outfit per la Duchessa, che prima veste comoda per potersi arrampicare sulla casetta sull'albero e giocare con i bambini e poi, per l'arrivo della Regina, sceglie un elegante abito fiorato.