William e Kate, una giornata al parco con i bambini

Una giornata immersi nella natura per Kate Middleton, il principe William e i piccoli George, Charlotte e Louis, tra esplorazioni, giochi in acqua e giri sull'altalena. Look casual, sorriso smagliante e tanta dolcezza: a fare da scenario allo splendido quadretto famigliare lo stupendo Back to Nature, il giardino ideato (tra gli altri) dalla duchessa di Cambridge per l’edizione 2019 del Chelsea Flower Show. Il tutto, documentato sulla pagina Instagram ufficiale di Kensington Palace.