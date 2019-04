Kate e William, primo compleanno per il principino Louis

Il principino Louis compie il suo primo anno e mamma Kate Middleton lo festeggia con una serie di foto social. Sono tre immagini scattate proprio dalla Duchessa di Cambridge e postate sulla pagina Instagram ufficiale, in cui il bimbo guarda sorridente l'obiettivo, mettendo in mostra i suoi due dentini e rivelando un'innegabile somiglianza con papà William .

Finora non abbiamo visto molto spesso Louis, tenuto al riparo dai riflettori e dal clamore mediatico. Il piccolo non era presente alle nozze da favola di Harry e Meghan né a quelle di Beatrice di York e Jack Brooksbank, durante le quali si sono invece resi protagonisti il fratello George e la sorella Charlotte. Quello che sappiamo di lui arriva da voci vicine a Kensington Palace: secondo quanto riportato da People, il piccolo sarebbe un "veloce gattonatore" e "bambino sempre allegro e sorridente", mentre Vanity Fair UK rivela che il bambino sia inarrestabile, desideroso di iniziare presto a camminare e di poter tenere il passo con i più grandi.



La stessa rivista svela anche qualcosa in più sui festeggiamenti per il primo anno del terzogenito del principe William: si tratterebbe di un tea party privatissimo nella casa di campagna Anmer Hall nel Norfolk, al quale sarebbero invitati soltanto i Middleton e una ristretta cerchia di amici.