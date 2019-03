Kate Middleton insieme alla Regina Elisabetta a Londra, la prima uscita da sole

La prima volta insieme da sole. Per Kate Middleton la visita al King's College di Londra con la Regina Elisabetta è stato un evento da non dimenticare. La duchessa di Cambridge non aveva mai partecipato a un'occasione pubblica da sola (senza alcun altro membro reale) insieme alla sovrana. Eccole raggianti: Kate con soprabito grigio e cappellino in testa ed Elisabetta in total pink. Sono arrivate insieme, sedevano sul sedile posteriore dell'auto e si dividevano la stessa copertina...