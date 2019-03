Kate Middleton gelosa, guerra e pace con Rose

Ora Basta. Anche la principesca e romantica Kate Middleton sa tirare fuori le unghie. Nei confronti della sua vicina di casa. Ex modella, ex amica ed ex frequentatrice della casa dei duchi di Cambridge nel Norfolk, quella che la stampa britannica ha ribattezzato come la “rural rival”, è Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. I rumors vorrebbero Rose troppo vicina a William tanto da far ingelosire Kate al punto da bandirla dal suo giro di amicizie. Sarà vero o solo una mossa per danneggiare la serenità della coppia?