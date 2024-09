Kate Middleton pianifica le prossime apparizioni pubbliche, ecco quali potrebbero essere

A inizio settembre Kate Middleton ha postato sulla pagina ufficiale dei Principi di Galles un video social in cui si mostra spensierata con il marito e i figli e fa sapere: "Il mio obiettivo è fare il possibile per liberarmi dal cancro... Il percorso verso la guarigione è ancora lungo però". Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare nelle acque tempestose e nella strada sconosciuta", ha aggiunto. E ha concluso: "Il viaggio del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per quelli più vicini a te. Con umiltà, ti porta anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, una nuova prospettiva su tutto".