Kate Middleton al lavoro dopo la chemio: a Windsor un abbraccio speciale

Kate Middleton torna al lavoro e come sempre mostra il suo lato più royal abbracciando con grande emozione una giovane malata di cancro che è stata invitata al castello di Windsor dal principe William per scattare delle foto. In un toccante incontro, il primogenito di Re Carlo ha chiesto a Liz Hatton di unirsi a lui durante un appuntamento a corte per immortalare i partecipanti. William l’aveva conosciuta tramite la London Air Ambulance Charity di cui è sostenitore. Liz è stata anche invitata, insieme alla sua famiglia, a incontrare privatamente i principi di Galles per ascoltare il racconto del suo percorso contro la malattia.