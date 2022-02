Kate Middleton in tour in Danimarca, gara di stile con la futura regina Mary

La Middleton e la futura regina di Danimarca si sono incontrate a Copenaghen dove la moglie di William d’Inghilterra era in tour per una ricerca sul disagio mentale infantile. Flash puntati sulle commoner dallo stile impeccabile.

Kate Middleton sugli scivoli in Danimarca

Stefano De Martino in vacanza con Santiago, ecco tutte le foto

Giorgia Palmas e Filippo Magnini in settimana bianca

Leggi Anche Kate Middleton se la ride, guarda la principessa sugli scivoli

“Grazie per il caloroso benvenuto” scrive la duchessa di Cambridge postando l’immagine che la ritrae accanto alla principessa Mary e alla regina Margherita di Danimarca. Uno scatto insolito che mostra tre regine insieme, una lo è ora (Margherita sul trono da 50 anni), due lo saranno in futuro.

Leggi Anche Kate Middleton diventa rugbista e ruba il posto a Harry



Per l’attesissimo incontro tra le due “influencer” reali, Kate e Mary hanno sfoggiato outfit simili senza superarsi l’un l’altra. Si erano già incontrate in passato nel 2011 e nel 2016, ora di nuovo una accanto all’altra sorridenti, belle e affascinanti. Una gara di stile che per ora viaggia sul filo della parità. Sfoglia la gallery e scegli la regina che preferisci…

Kate Middleton sugli scivoli in Danimarca IPA 1 di 14 IPA 2 di 14 IPA 3 di 14 IPA 4 di 14 IPA 5 di 14 IPA 6 di 14 IPA 7 di 14 IPA 8 di 14 IPA 9 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: