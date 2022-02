Kate Middleton se la ride, guarda la principessa sugli scivoli

Una mossa decisamente fuori dal protocollo, quella di Kate Middleton.

Ma talmente divertente, genuina e spontanea che non può che farle guadagnare altri punti nel cuore dei sudditi. In visita ufficiale in Danimarca per un Royal Tour dedicato alla salute mentale dei bambini, la Duchessa ha approfittato di uno scivolo della LEGO Foundation PlayLab, divertendosi come una bimba.