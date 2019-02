Kate Middleton divina in bianco, mette ko la cognata Meghan

La vera principessa è lei. E lo ha messo in chiaro per l'ennesima volta presentandosi con un look bianco divino e da sogno. Kate Middleton sul red carpet dei Bafta 2019, gli Oscar inglesi, ha catalizzato tutti gli sguardi con il suo abito monospalla che pareva fluttuare tra i flash, gli orecchini della principessa Diana e le décolleté vertiginose. Se Meghan Markle sperava di poter passeggiare con il suo pancione tra una parata di celeb, è stata messa fuori gioco dalla cognata.

Del resto i premi del cinema inglese sono da qualche anno di “competenza” della Middleton. 1-0 per Kate. Nella lotta intestina tra cognate, il punto questa volta se lo aggiudica proprio la Middleton che è apparsa sorridente e bellissima alla cerimonia di consegna dei più importanti premi inglesi, quelli che vengono considerati l'anticamera degli Oscar di Hollywood. Sarebbe stata un'occasione ghiotta per l'attrice americana che aveva calcato solo i tappeti rossi di Suits, ma Kate non ha mancato l'appuntamento che dal 2011 è affar suo. L'anno scorso aveva il pancione, quest'anno si è intrattenuta nella Royal Albert Hall di Londra come una vera Altezza Reale.