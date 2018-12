Meghan e Kate ai ferri corti? Macché! Hanno trascorso insieme le feste di Natale

Lo spirito natalizio avvolge la famiglia reale e la duchessa di Sussex ingoia più di un rospo pur di far felici gli inglesi. E così, non solo si presenta alla Messa di Natale sorridente al fianco della cognata Kate Middleton con la quale si diceva fosse ai ferri corti, ma se ne infischia pure della sua fede... animalista.

Dopo settimane di pettegolezzi sui rapporti incrinati tra le due duchesse, loro si mostrano complici e affiatate alla messa di Natale. Meghan con un abito attillato nero che mette in mostra le dolci curve della gravidanza e Kate in rosso natalizio, al fianco dei rispettivi principi. Chiacchierano e si scambiano sguardi d'intesa le due duchesse davanti ai flash impazziti.



E nel giorno della festa di Santo Stefano, Harry trascorre la mattinata a caccia col padre, il principe Carlo e il fratello, il principe William, ma la Markle se ne infischia dei fagiani catturati (nonostante sia contraria alla caccia) e partecipa raggiante al pranzo di famiglia. La duchessa di Sussex arriva all'ora di pranzo in auto con la regina e il principe Filippo, Kate, dopo aver passato la mattinata con i tre figli raggiunge la famiglia nel cottage di Wood Farm a Sandringham, nel Norfolk.