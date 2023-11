Colonnello Kate Middleton

Ad agosto il principe Carlo ha nominato Kate Middleton colonnello in capo del primo reggimento delle Queen's Dragon e lei lo ha visitato per la rima volta in occasione del Remembrance day. Ha indossato giacca ed elmetto mimetico, pantaloni skinny neri e stivali e completato l'outfit con un papavero rosso appuntato sul petto, come da tradizione per la ricorrenza. La principessa del Galles ha preso parte a diverse attività durante la visita, tra cui la guida di un carrarmato, i rudimenti di comunicazione via radio e di riconoscimento dei droni. Alcune immagini della giornata sono state postate anche sull'account Instagram dei principi del Galles. Non è stata la sua prima esperienza in abiti militari: a marzo aveva visitato le Guardie Irlandesi mentre a settembre aveva partecipato a una simulazione di volo con la Royal Navy in qualità di nuovo Commodore in Chief della Fleet Air Arm.