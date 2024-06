La partecipazione di Kate Middleton a Wimbledon non è scontata, e molto dipenderà dalle sue condizioni di salute. La Principessa è in lotta contro un cancro e sta seguendo un percorso di chemioterapia. A gennaio si è sottoposta a un intervento all'addome (pare che ad operarla sia stata un'equipe italiana) e per molti mesi non è apparsa in pubblico. E' stata lei stessa a rivelare quale fosse la malattia, con un sincero e toccante video social. Ha preferito la strada della riservatezza ma piano piano cerca di tornare a mostrarsi ai sudditi e anche le eventuali sporadiche apparizioni, come sottolineato da Buckingham Palace in occasione del Trooping The Colour, per il momento non significano un ritorno alla vita pubblica.