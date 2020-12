Kate e William per la prima volta sul red carpet con i principini

Chissà che emozione deve essere stata per George, Charlotte e Louis sfilare per la prima volta sul red carpet insieme a mamma Kate e papà William. Tutta la famiglia al completo ha partecipato a uno spettacolo di pantomima del National Lottery’s Pantoland al Palladium Theatre di Londra. L'evento è stato organizzato per ringraziare i lavoratori chiave e le loro famiglie per i loro sforzi fenomenali quest'anno.

Tutti in formazione e tenendosi per mano, i Duchi e i loro figli hanno calcato il red carpet sorridendo ai flash e agli attori schierati per dar loro il benvenuto. Kate era semplice ed elegante con addosso un abito scuro a fantasia e i capelli sciolti sulle spalle. Look casual per William, con un cardigan rosso sotto la giacca. Cappottino blu per Louis, abitino a quadri per Charlotte e maglione a righe per George.

I bambini si sono divertiti tantissimo durante lo show. Sopratutto Charlotte, una vera monella che ha seguito con entusiasmo e partecipazione quello che succedeva sul palco. Più attento e pacato George, mentre Louis si è lasciato distrarre da un libricino.

Prima dello show il Duca ha tenuto un breve discorso per ringraziare coloro che hanno fatto sacrifici per mantenere il paese operativo e per sostenere le loro comunità durante la pandemia. Durante l'intervallo, il Kate e William hanno anche incontrato un piccolo numero di famiglie per saperne di più sulle loro esperienze nell'ultimo anno, prima di fare un salto nel backstage per ringraziare il cast e la troupe.

