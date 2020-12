“Ciao nonna”, William alla reunion con la Regina Elisabetta

“Ciao nonna”, il principe William alla reunion con la Regina Elisabetta e tutta la famiglia reale IPA 1 di 64 IPA 2 di 64 IPA 3 di 64 IPA 4 di 64 IPA 5 di 64 IPA 6 di 64 IPA 7 di 64 IPA 8 di 64 IPA 9 di 64 IPA 10 di 64 IPA 11 di 64 IPA 12 di 64 IPA 13 di 64 IPA 14 di 64 IPA 15 di 64 IPA 16 di 64 IPA 17 di 64 IPA 18 di 64 IPA 19 di 64 IPA 20 di 64 IPA 21 di 64 IPA 22 di 64 IPA 23 di 64 IPA 24 di 64 IPA 25 di 64 IPA 26 di 64 IPA 27 di 64 IPA 28 di 64 IPA 29 di 64 IPA 30 di 64 IPA 31 di 64 IPA 32 di 64 IPA 33 di 64 IPA 34 di 64 IPA 35 di 64 IPA 36 di 64 IPA 37 di 64 IPA 38 di 64 IPA 39 di 64 IPA 40 di 64 IPA 41 di 64 IPA 42 di 64 IPA 43 di 64 IPA 44 di 64 IPA 45 di 64 IPA 46 di 64 IPA 47 di 64 IPA 48 di 64 IPA 49 di 64 IPA 50 di 64 IPA 51 di 64 IPA 52 di 64 IPA 53 di 64 IPA 54 di 64 IPA 55 di 64 IPA 56 di 64 IPA 57 di 64 IPA 58 di 64 IPA 59 di 64 IPA 60 di 64 IPA 61 di 64 IPA 62 di 64 IPA 63 di 64 IPA 64 di 64 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il tradizionale Natale della famiglia reale è stato cancellato per via delle restrizioni dovute alla pandemia e ancora non si sa bene come trascorreranno le feste. La regina e il principe Filippo trascorrono tradizionalmente il periodo natalizio con i parenti stretti a Sandringham, nel Norfolk. Ma la scorsa settimana è stato annunciato che quest'anno rinunceranno ai festeggiamenti e rimarranno al Castello di Windsor, dove da ottobre si isolano in una sorta di “bolla”. E’ molto probabile che il principe William e Kate trascorrano il Natale ad Anmer Hall, nel Norfolk oppure con i genitori della duchessa, Carole e Michael Middleton, nel Berkshire.

Leggi Anche Kate e William dormono in letti separati: ecco il motivo

Gb, prima uscita in pubblico con la mascherina per la regina Elisabetta 1 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci La regina Elisabetta II ha indossato per la prima volta dallo scoppio della pandemia di coronavirus la mascherina, obbligatoria in Gran Bretagna in alcuni luoghi al chiuso, a un evento pubblico. Coma fa notare la Bbc Elisabetta II ha indossato la mascherina alla cerimonia commemorativa che si è svolta a Londra presso l'Abbazia di Westminster prima del Remembrance Day dell'11 novembre, il giorno in cui il Regno Unito rende omaggio a coloro che hanno perso la vita in guerra.

Ti potrebbe interessare: