Kate e William dormono in letti separati: ecco il motivo

Una nuova avventura per Kate Middleton e il principe William, partiti per un viaggio a bordo del Royal Train su e giù per la Gran Bretagna, per portare conforto ai sudditi alle prese con il coronavirus. Sempre affiatati e sorridenti in pubblico, uniti di giorno ma separati di notte: è trapelato infatti che la coppia dormirà in letti diversi durante tutto il tour.