George, Charlotte e Louis hanno scritto la lettera a Babbo Natale: dagli elicotteri alle ruspe

“Stanno tormentando i loro genitori perché vogliono addobbare l’albero e hanno già pronta la lista dei regali” ha detto la fonte che conosce i baby-reali e fa alcune ipotesi sui doni attesi dai bambini di corte. “George è ossessionato dagli elicotteri e dalla biologia marina, non vede l’ora di essere abbastanza grande per fare le immersioni. Charlotte, invece, ama la ginnastica”.



Pare che la piccola Charlotte stia facendo anche lezioni di yoga a scuola e quando torna a casa insegna al fratellino più piccolo alcune posizioni. Louis, però, ama ruspe e trattori, proprio tanto quando George adori il calcio e la femmina prediliga i cavalli.



Intanto ad addobbare l’abete ci pensa la nonna Carole Middleton che proprio sui social ha scritto quanto è importante l’atmosfera serena delle feste per i bambini: “Potremmo non essere in grado di stare insieme ma, dopo un anno come il 2020, dobbiamo ricordare ciò che è veramente importante in questo Natale. Per me, ciò che conta davvero è che la mia famiglia si senta vicina. Normalmente lascio che i miei nipoti mi aiutino ad addobbare l'albero. Quest'anno chiederò loro tramite videochiamata di scegliere le decorazioni”. Insomma, i principini aiuteranno la nonna a fare l’abete con distanziamento, ma tanto amore.

