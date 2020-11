William positivo al Covid in aprile: “Ha lottato per respirare”

E’ rimasto segreto fino ad ora, adesso è The Sun a raccontare che il principe William in aprile è risultato positivo al Covid. Anzi, c’è di più. Secondo una fonte le sue condizioni hanno fatto preoccupare la famiglia reale: ha fatto fatica a respirare. Nello stesso periodo era risultato positivo il padre Carlo e la Regina Elisabetta era al corrente della situazione delicata . Per non allarmare la nazione non è stato detto nulla e William è riuscito a mantenere i suoi impegni da remoto.

Secondo il tabloid britannico, la malattia di William sarebbe stata riscontrata dopo il contagio di Carlo, quando il principe era già in isolamento nella casa di famiglia ad Amner Hall nel Norfolk. Nello stesso periodo il premier Boris Johnson era in terapia intensiva e la notizia se fosse stata rivelata, avrebbe creato il panico in Gran Bretagna.

“William è stato colpito abbastanza duramente dal virus. A un certo punto ha lottato per respirare, e ovviamente tutti quelli intorno a lui erano in preda al panico” avrebbe rivelato un insider. Nonostante la malattia, il principe è riuscito a mantenere fede ai suoi impegni collegato da remoto, anche se si nota una sua assenza di una settimana ai primi di aprile per poi farsi vedere sull’uscio di casa insieme a moglie e figli per ringraziare i medici inglesi per il lavoro che stavano facendo.

Proprio perché l’ha provato sulla sua pelle, William pare più intenzionato che mai a far capire quanto sia pericoloso e quanto siano importanti le misure di contenimento del virus. La fonte, infatti, ha detto: “William è ben consapevole che chiunque può contrarre questa terribile malattia e sa quanto sia importante che tutti prendano sul serio questo secondo lockdown”.

