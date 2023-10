Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, che vacanza a Marrakech!

Il viaggio in Marocco

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono volati in Marocco con la scusa di brindare al compleanno dell’amica Alessandra. “Brava Ale che per i suoi 35anni ha deciso di festeggiare qui in Marocco, sostenendo questo paese nella sua fase di sua ripresa… è stato magico grazie BardosFamily” ha scritto la Moreira documentando la partenza da Milano alla volta di Marrakech. Poi la coppia ha inviato alcuni scorci della vacanza: “Una notte nel deserto. Tante emozioni… buona compagnia… e un ricordo che rimarrà per sempre nel cuore, grazie ragazzi” hanno scritto pubblicando un video con i momenti speciali con gli amici.