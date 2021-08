Moreira e Stoppa in Thailandia tra quarantena, tamponi e polemiche social

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono in vacanza in Thailandia con i figli Lua e Sol. Foto bellissime con un mare e una spiaggia paradisiaca alle loro spalle ma non è oro tutto quel che luccica. La showgirl brasiliana e l’inviato di Striscia sono stati attaccati dagli haters per la loro partenza per l’estero nonostante le restrizioni per il Covid e loro hanno replicato per le rime: “E’ un viaggio di lavoro e la nostra attività sta fallendo…”.

Come ha spiegato la Moreira la famiglia ha dovuto sottoporsi alla quarantena preventiva e ai tamponi. Ma non mancano comunque le foto bellissime dal loro appartamento sulla spiaggia. “Non rispondo in genere alle provocazioni e soprattutto a chi spara sentenze ignorando la situazione – ha scritto sui social Juliana - E’ 15 anni che veniamo in Thailandia, abbiamo aperto un’attività che ovviamente è quasi al fallimento data la situazione. Abbiamo anche un conto corrente aperto che se non movimentiamo verrà chiuso. Siamo stati costretti a venire per far fronte alle esigenze lavorative. Abbiamo fatto tutto quello che richiede la legge per venire e adesso stiamo passando le vacanze in quarantena. Quindi per favore prima di accusare e gridare allo scandalo, semplicemente chiedi ai diretti interessati”.

Ma non solo rispedisce al mittente le critiche, la showgirl parla anche della sua situazione personale: “Considera che ho una voglia pazzesca di andare in Brasile a vedere la mia famiglia è lì, non essendo più residente e non lavorando più, non posso andare. Infatti, è due anni che non vado. Questa è la legge e io e mio marito la seguiamo”.

E poi conclude secca: “Un piccolo insegnamento voglio fartelo: chiedi la prossima volta e poi magari giudica. Sia che tu sia un imprenditore o un operaio, la legge è uguale per tutti. Prova a chiedere il visto all’ambasciata e te ne renderai conto!”.

