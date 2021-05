Brutta disavventura per Juliana Moreira: le rompono il vetro dell'auto e la derubano

“Chiedo a quel c…one che mi ha rubato i documenti di lasciarmi almeno quelli essenziali: la patente, il permesso di soggiorno… se vuoi i soldini prendili tanto li spenderai in medicine”. Juliana Moreira fa delle Stories arrabbiatissima. Le hanno rotto il vetro dell’auto per rubarle la borsa della palestra e lo zaino con il portafoglio. Lei era a poca distanza a scattare foto. Poi lancia un appello social e ritrova i documenti.

“Mi ha preso la borsa della palestra con tutte le mie cose, pure il paradenti e lo zainetto con tutti i miei documenti, sono inca…ta nera” si infuria la showgirl che insieme al marito Edoardo Stoppa e alcuni fotografi stava facendo degli shooting a poca distanza da dove è avvenuto il furto. Le hanno rotto il vetro dell’auto e portato via le sue cose personali.

Dai social la Moreira lancia un appello al ladro: “Se magari mi segui su Instagram, vedi i miei documenti dentro la borsa, me li puoi lasciare da qualche parte… Giuro che non ti metterò le mani addosso anche se vorrei tantissimo”.

Poche ore dopo, aggiorna i follower. “Un ragazzo mi ha contattato su Facebook, si chiama Alvin, è stato carinissimo, ha detto che ha visto il borsone in via Balduccio da Pisa e lo zainetto… Aveva tante cose in mano e ha preso solo lo zaino con i documenti… Ora sono qui a cercare il borsone, dopo ci incontriamo e mi porta i documenti… Io sono qui a cercare, ma se qualcuno ha trovato il borsone. Lui ha detto che c’erano entrambi, lui ha preso solo quello con i documenti ed è già tanto, ma se qualcuno ha trovato anche le altre cose scrivetemi. Stanotte non ho dormito: quando ti derubano è veramente brutto, non lo auguro a nessuno. Bastardi”.

Poi però ci ripensa e regala un pensiero buono a tutti: “Alla fine sono tutte cose materiali, chissenefrega, l’importante è che siamo in salute, stiamo bene, siamo vivi”.

