Gli Stoppeiras festeggiano l'anniversario di nozze e sfogliano l'album dei ricordi

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa si sono sposati tre anni fa, con rito civile in Municipio a Milano, dopo 10 anni d'amore e due figli insieme, Lua e Sol . Si amano alla follia, e le loro pagine Instagram raccontano di una coppia felice e complice. In occasione del loro anniversario gli Stoppeiras hanno sfogliato sui social l'album dei ricordi, per rivivere insieme ai follower le emozioni magiche di quel giorno.

Juliana era stupenda nel giorno delle nozze con Edoardo, con un romantico abito di pizzo bianco reso rock da un chiodo dello stesso colore con perle e borchie. Ma l'accessorio più bello era il sorriso sfavillante che non l'ha abbandonata per un istante, come ha ricordato anche Stoppa postando una foto: "Neanche nel momento di dire il fatidico "sì"” sei riuscita a stare seria! Per questo e mille altri motivi ti amo. 13 anni assieme e oggi 3 di matrimonio! Grazie per condividere la tua vita con me!".

La piccola Lua (9 anni, primogenita della coppia) ha scritto un biglietto con i suoi auguri, che la Moreira ha condiviso con i follower. "Cara mamma buon anniversario ti amo - c'è scritto -. Scusa se non ho un regalo ma ti faccio una letterina con tanto amore e scrivo che sei la migliore madre al mondo. Nessuno potrebbe batterti e hai un cuore caldo come il fuoco. Ti prendi sempre cura di tutti e li fai ridere con tutta l'energia che hanno. Ti amo mamma."

