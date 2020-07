Stoppa e Moreira in versione Power Ranger per il compleanno dei figli Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per la festa a bordo piscina non manca proprio nulla. C'è la musica, ci sono i dolci, i coktail, i palloncini colorati e tanti amici che non aspettano altro che divertirsi. Tutti in costume si sono tuffati in acqua e si scono scatenati in scherzi e balli. La Moreira era bellissima in gonna di jeans e top nero, ma ha dato il meglio di sé in bikini. Il momento clou è stato però quando lei e il marito hanno sorpreso i bimbi con i costumi da super eroi, lanciandosi in una lotta spassosa a bordo vasca.

"Non ditelo a nessuno ma noi... io e Edoardo siamo degli agenti segreti dei Power Rangers. Lo abbiamo dichiarato ai nostri figli ieri... ma è un segreto" ha scritto Juliana condividendo la foto. "Cosa non si fa per accontentare il proprio piccolino alla sua festa di compleanno", le ha fatto eco Stoppa. I due, sposati dal 2017, sono affiatatissimi, e in casa loro regna sempre l'allegria e il buonumore: due ingredienti indispensabili per una festa indimenticabile.

