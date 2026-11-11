Abituato a giocare davanti a decine di migliaia di spettatori e a essere al centro dell'attenzione mediatica, Jude Bellingham non si considera affatto un esperto di tutto. Il centrocampista del Real Madrid, 23 anni, ha parlato del lato più quotidiano della sua vita nel corso di un'intervista a Vogue, durante la quale ha ammesso di avere ancora parecchie cose da imparare: non ha la patente, non sa cucinare e, come ha scherzato, non è poi così interessante.
"Da piccolo il calcio non mi interessava"
Il rapporto di Bellingham con il pallone non è stato amore a prima vista. A spingerlo verso il calcio era stato il padre, ex giocatore dilettante con circa 700 gol all'attivo, ma inizialmente il futuro campione non mostrava particolare entusiasmo. "Non volevo prendere a calci una palla", ha ricordato. La svolta è arrivata quando il fratello minore Jobe ha cominciato a giocare: a quel punto anche Jude ha deciso di provarci, senza più abbandonare lo sport.
Il talento è emerso molto presto. A soli 16 anni è diventato il più giovane calciatore a esordire in prima squadra nella storia del Birmingham City. La crescita sportiva, tuttavia, non ha comportato l'abbandono degli studi. I genitori hanno sempre insistito sull'importanza della scuola e sul rispetto degli impegni quotidiani: "Per loro la priorità era che facessi i compiti ogni giorno", ha spiegato il centrocampista.
La famiglia e gli amici restano il suo punto di riferimento
Oggi Bellingham vive a Madrid, dove gioca con il Real, ma conserva un legame molto forte con l'Inghilterra e con le persone che ha lasciato a casa. Quando torna nel suo Paese, il modo ideale per trascorrere il tempo libero non prevede necessariamente eventi esclusivi o grandi occasioni: preferisce stare con amici e familiari, prendere un caffè e fare una passeggiata.
Una normalità a cui tiene particolarmente, soprattutto perché è consapevole dell'immagine che spesso circonda i calciatori di alto livello. "A volte i tifosi mettono i giocatori su un piedistallo e io non voglio essere visto in questo modo", ha raccontato. Il suo desiderio è essere considerato prima di tutto una persona, al di là dei risultati sportivi, degli ingaggi e delle collaborazioni con i grandi marchi.
Perché ha scelto di allontanarsi dai social network
Anche il rapporto con la popolarità digitale è piuttosto particolare. Bellingham utilizza poco i social tradizionali, che considera ambienti "molto negativi". Per mantenere comunque un contatto diretto con i sostenitori ha creato una propria applicazione, attraverso la quale i fan possono accedere a contenuti esclusivi e scoprire aspetti della sua vita dentro e fuori dal campo.
La scelta lascia agli utenti la libertà di seguirlo senza sentirsi obbligati: "Se qualcuno è davvero interessato a quello che faccio la scarica, altrimenti no". Poi, con una certa autoironia, ha aggiunto: "Alla fine non sono poi così interessante".
"Nel resto della vita non sono un granché"
Nonostante la maturità mostrata sul terreno di gioco, Bellingham ammette di non sentirsi altrettanto sicuro nella gestione delle questioni quotidiane. "In ambito personale, a essere sincero, non mi sento poi così maturo", ha confessato. Il calciatore ha spiegato di essere consapevole delle proprie capacità professionali, ma di avere ancora bisogno dell'aiuto delle persone che gli stanno accanto quando si tratta di affrontare la vita pratica.
Tra chi lo sostiene ci sono gli amici, i familiari, la madre e anche figure professionali come chef e addetti alle pulizie. Una situazione che, per il momento, gli permette di concentrarsi sulla carriera, ma che non considera necessariamente definitiva. "Ci sarà un momento e un luogo anche per quello, ne sono sicuro", ha concluso.
È Jude Bellingham il più sexy dei Mondiali
© ansa
© ansa