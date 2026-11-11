Il talento è emerso molto presto. A soli 16 anni è diventato il più giovane calciatore a esordire in prima squadra nella storia del Birmingham City. La crescita sportiva, tuttavia, non ha comportato l'abbandono degli studi. I genitori hanno sempre insistito sull'importanza della scuola e sul rispetto degli impegni quotidiani: "Per loro la priorità era che facessi i compiti ogni giorno", ha spiegato il centrocampista.