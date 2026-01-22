Real Madrid primo club al mondo per ricavi, Inter in vetta tra le italiane
La Football Money League di Deloitte Sports Business Group incorona ancora la squadra spagnola. Ricavi complessivi dei primi 20 club del mondo per la prima volta sopra i 12 miliardi di euro
L’ultima edizione della “Football Money League” pubblicata dal Deloitte Sports Business Group fotografa una crescita dei ricavi tra i più grandi club di calcio al mondo. Per la prima volta i 20 club con i ricavi maggiori hanno superato, complessivamente, i 12 miliardi di euro di fatturato.
REAL MADRID IN TESTA
Rispetto alla scorsa stagione, i fatturati cumulati hanno registrato una crescita dell’11%. A guidare la classifica è ancora il Real Madrid, che grazie anche alle entrate del nuovo stadio ha generato ricavi per quasi 1,2 miliardi di euro. Segue il Barcellona, altro gigante spagnolo, con 975 milioni. In terza posizione c’è il Bayern Monaco, che nella stagione 2024/2025 ha generato ricavi per 861 milioni di euro. Al quarto e quinto posto si piazzano, rispettivamente, i campioni d’Europa in carica del Paris Saint-Germain (837 milioni) e il Liverpool (836 milioni).
RICAVI RECORD PER I CLUB CALCISTICI
I ricavi commerciali, pari a 5,3 miliardi, si confermano per il terzo anno consecutivo come la principale fonte di entrate, incidendo per il 43% sul fatturato totale della stagione 2024/25. Un risultato che, come evidenziato nel dossier, è frutto dell’evoluzione dei modelli di business dei club, sempre più focalizzati sull’utilizzo degli stadi e delle aree limitrofe anche nei giorni senza partite, sull’incremento delle sponsorizzazioni e sul miglioramento delle performance retail. I ricavi commerciali costituiscono quasi la metà del fatturato complessivo dei club della top 10 (48%), mentre scendono al 32% per quelli classificati tra l’undicesimo e il ventesimo posto. In crescita anche i ricavi da stadio (“matchday”), aumentati del 16% e attestatisi a 2,4 miliardi, pari al 19% del totale. I proventi da diritti televisivi registrano invece un incremento del 10%, rappresentando il 38% dei ricavi complessivi.
EFFETTO MONDIALE PER CLUB
A incidere positivamente sui ricavi dei grandi club calcistici è stata anche la prima edizione della Fifa Club World Cup. Secondo Deloitte, i dieci club in classifica che hanno partecipato al mondiale per club (vinto dal Chelsea) hanno registrato un aumento del 17% dei ricavi broadcast. Anche l’ampliamento delle tre principali competizioni Uefa per club maschili ha contribuito alla crescita complessiva dei ricavi».
IN CRESCITA (MA ANCORA INDIETRO) LE ITALIANE
Il primo club italiano in classifica è l’Inter (undicesimo posto) con un fatturato di 537,5 milioni di euro, seguito dal Milan (quindicesimo posto e 410,4 milioni di ricavi) e dalla Juventus (sedicesima con ricavi per 401,7 milioni). Si tratta comunque di un miglioramento rispetto alla stagione precedente, quando le tre big italiane si erano piazzate ancora più indietro: Milan tredicesimo (398 milioni di euro), Inter quattordicesima (391 milioni) e Juventus sedicesima (356 milioni di euro).