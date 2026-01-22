Real Madrid primo club al mondo per ricavi, Inter in vetta tra le italiane

REAL MADRID IN TESTA

Rispetto alla scorsa stagione, i fatturati cumulati hanno registrato una crescita dell’11%. A guidare la classifica è ancora il Real Madrid, che grazie anche alle entrate del nuovo stadio ha generato ricavi per quasi 1,2 miliardi di euro. Segue il Barcellona, altro gigante spagnolo, con 975 milioni. In terza posizione c’è il Bayern Monaco, che nella stagione 2024/2025 ha generato ricavi per 861 milioni di euro. Al quarto e quinto posto si piazzano, rispettivamente, i campioni d’Europa in carica del Paris Saint-Germain (837 milioni) e il Liverpool (836 milioni).