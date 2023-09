I festeggiamenti si sono aperti venerdì con un aperitivo in riva al lago al tramonto. Lucine romantiche, bandierina colorate, zone dedicate ai giochi, altre al cibo e ai dink, per creare un'atmosfera che ricorda un lunapark di lusso. Chrissy Tiegen ha indossato un abito corto color argento, dal busto strutturato e gonna ampia, John Legend aveva giacca carta da zucchero e camicia portata senza cravatta.

La storia d'amore di Chrissy Teigen e John Legend

Il 44enne John Legend e la 37enne Chrissy Teigen si sono incontrati per la prima volta nel 2006 sul set del videoclip di "Stereo". Sono usciti allo scoperto come coppia due anni dopo, sul re carpet dei Grammy Awards 2008. Il 14 settembre del 2013 si sono sposati con una cerimonia privata in Italia, precisamente al Lago di Como, ma a 10 anni di distanza hanno deciso di fare il bis, e stavolta in grande stile. Hanno 4 figli: Luna Simone, Miles, Esti Maxine e Wren (quest'ultimo nato tramite madre surrogata). Chrissy e Jhon hanno vissuto insieme il dramma dell'aborto: la modella ha perso il bambino che aspettava.