John Legend diventa papà per la quarta volta: il piccolo è nato da madre surrogata

A dare il lieto annuncio la stessa showgirl e conduttrice televisiva con un post pubblicato su Instagram. "Vogliamo ringraziarti per questo dono incredibile che ci hai fatto, Alexandra - ha scritto riferendosi alla madre surrogata, Alexandra Ryan - e siamo felici di annunciare al mondo che lui è qui e con un nome che lo lega per sempre a te, Wren Alexander Stephens". La famiglia Legend-Teigen diventa sempre più numerosa: adesso, infatti, conta sei membri. Oltre che del piccolo Wren Alexander, i due sono genitori di Luna Simone, Miles Theodore ed Esti Maxine, nati rispettivamente nel 2016, 2019 e 2023.

Gestazione surrogata, le motivazioni di Christine Teigen

In un lungo messaggio, Christine Teigen ha spiegato perché ha deciso di ricorrere a una madre surrogata per il piccolo Wren. "Dopo aver perso Jack, non pensavo sarei più stata in grado di portare in grembo alcun bambino. Le persone intorno a me non volevano che corressi il rischio di provare ancora quel dolore - ha spiegato la modella - Così, nel 2021 ci siamo rivolti a un'agenzia di madri surrogate. A un certo punto, però, mentre stavo affrontando un percorso di terapia, sono andata da John e gli ho detto che avrei voluto provare a diventare madre un'ultima volta".