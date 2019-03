Jessica Simpson in bikini, pancione agli sgoccioli

Non perde l'ironia, anche se l'arrivo della sua terzogenita la sta mettendo a dura prova: ma Jessica non demorde e continua a documentare sui social la sua dolce attesa. Già mamma di Maxwell (10 anni) e di Ace (7), forse la pop star non si aspettava di dover affrontare nove mesi così intensi. Piedi e caviglie le si sono gonfiati incredibilmente, e nelle ultime otto settimane è stata ricoverata quattro volte in ospedale. L'ultima, per una bronchite: "Tossire con Birdie è stato folle", ha confessato. Ora manca davvero poco alla nascita della bimba, e la futura mamma non ce la fa più: "Sto contando i giorni per vedere il suo dolce sorriso".