Tina Kunakey, video a luci rosse col pancione e... Vincent Cassel

Tina e Cassel sono sposati dalla scorsa estate e stanno per avere una bambina, la terza per l'attore dopo le due avute con la ex moglie Monica Bellucci. La modella, ormai prossima al parto, sembra più provocante che mai, con le forme rese ancora più burrose dalla gravidanza. Nonostante i 31 anni di differenza, tra lei e il marito la complicità è alle stelle, come dimostrano le immagini social.