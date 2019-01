Vincent Cassel papà nel 2019: aspetta un figlio dalla seconda moglie Tina

Cicogna in arrivo nel 2019 per Vincent Cassel e la moglie Tina Kunakey. La modella 21enne mostra il pancione sul sul profilo Instagram mentre l'attore 52enne posta un video in cui bacia teneramente il pancione. L'annuncio arriva a quattro mesi dalle nozze della coppia e a un anno dall'inizio della loro storia d'amore. Il divo francese ha già due figlie dal precedente matrimonio con l'italiana Monica Bellucci.