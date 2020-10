Izabel Goulart in piscina fa ballare il fondoschiena 

Stesa su un ananas galleggiante, con un costume sexy giallo con l’applicazione di grandi labbra a forma di bacio disposte in posizioni strategiche e tanta pelle nuda. In piscina Izabel Goulart dà spettacolo. La modella di Victoria’s Secret a San Paolo in Brasile si rilassa e intriga i follower con un video al limite della censura. Le sue chiappe danzano sull’acqua mostrando tutta la loro tonicità.