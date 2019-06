Izabel Goulart, sfilata con focus sul fondoschiena

Emerge dalle acque come una venere, dando le spalle all'obiettivo e mostrando un lato B perfetto, messo in risalto da uno striminzito tanga arancione. In vacanza a Mykonos, la modella Izabel Goulart sfila in bikini tra i flutti come in passerella e regala ai suoi follower uno show imperdibile. Anche il compagno Kevin Trapp resta senza parole davanti allo spettacolo, e commenta con una serie di fiamme e un cuore.