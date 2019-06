Wanda in Polinesia con Icardi scatena i fan tra topless e lato B

Erotismo e romanticismo insieme per una vacanza di coppia da mille e una notte. Wanda Nara e Mauro Icardi volano in Polinesia. La temperatura sulla spiaggia paradisiaca è davvero bollente e la moglie del calciatore sfodera tutte le sue armi di seduzione. Topless e fondoschiena in bella vista, microcostumini che non contengono le forme bombastiche e vedute da perdersi. Lui fotografa e lei posa. I post lasciano senza respiro i fan.

Sono partiti per un lungo viaggio, hanno raggiunto l'Estremo oriente per poi coccolarsi in Polinesia, il loro buen retiro. Ogni estate si ritagliano del tempo per una sosta nelle isole da sogno dove dedicarsi al relax totale. Le cartoline che arrivano tra sabbia e mare alzano la temperatura social. La Nara stesa a prendere il sole mostra le sue curve e scatena la pioggia... di like.