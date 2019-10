Compleanno a luci rosse per Izabel Goulart

Per il suo 35esimo compleanno, Izabel Goulart ha ricevuto una sorpresa davvero piccante dal suo compagno Kevin Trapp . Il calciatore l'ha bendata con una mascherina nera e l'ha fatta salire su un van dai vetri oscurati prima di condurla in un locale parigino celebre per i suoi sexy spettacoli di cabaret, dove hanno assistito a uno show privato. La modella non poteva essere più felice di così.

La Goulart era bellissima e seducente, in un luccicante miniabito color oro. Trapp, impeccabile in completo scuro, l'ha condotta per mano all'interno del locale, dove li ha accolti un percorso di petali di rosa in un'atmosfera resa intrigante dalle luci rosse. La sala, vuota, era prenotata solo per loro e sul muro un maxi biglietto d'auguri recitava: "Felice compleanno mio tutto, ti amo".

Ma le sorprese non sono finite per Izabel. Dopo lo show, è iniziata la festa. Ad attendere la coppia in un esclusivo ristorante giapponese c'erano molti amici, e una fantastica torta con le candeline. E, per finire in bellezza, un romantico bacio al suo amato con la Torre Eiffel sullo sfondo.