Irene Cioni, mamma bis: le prime foto con Gloria emozionano i fan

L'estate col pancione di Irene Cioni
La ex velina ha partorito la sua secondogenita il 28 novembre
La famiglia di Irene Cioni si allarga e conquista il cuore dei follower. L’ex velina di Striscia la Notizia ha annunciato l’arrivo della seconda figlia, condividendo su Instagram alcuni scatti dolcissimi in cui stringe tra le braccia la neonata. “Il nostro amore raddoppia… Benvenuta Gloria”, ha scritto sui social. Una felicità incontenibile, testimoniata anche dalle storie in cui ha aggiornato i fan sul rientro a casa con la nuova arrivata.
La nascita di Gloria arriva qualche mese dopo il tenerissimo annuncio della seconda gravidanza. “Eh già… La nostra famiglia cresce…” aveva scritto la showgirl toscana, accompagnando la frase con una serie di foto in cui mostrava il pancione sempre più rotondo. Al suo fianco il marito Giacomo e la primogenita Vittoria, 5 anni, che nelle immagini bacia la pancia della mamma. Tantissime le congratulazioni arrivate sotto i post: da Alessia Ventura a Benedetta Mazza, passando per Federica Calemme e una folla di fan innamorati della loro famiglia perfetta.
Per Irene Cioni e Giacomo, questo 2025 è stato davvero speciale: dopo più di otto anni insieme, sono convolati a nozze in una suggestiva chiesa in provincia di Pavia. L’ex velina ha incantato tutti con un abito principesco, corpetto ricamato e una grazia che non lasciava intravedere la gravidanza già in corso. La festa è proseguita in una location da sogno e durante il taglio della torta la sposa ha sorpreso tutti indossando un secondo abito dal grande valore affettivo: quello che portò sull’altare sua madre molti anni prima.
Dopo il grande successo come velina dal 2013 al 2017 accanto a Ludovica Frasca, Irene Cioni ha scelto di allontanarsi dal piccolo schermo per dedicarsi ad altri progetti, rimanendo però popolarissima sui social, dove condivide momenti di vita semplice e piena d’amore. Il marito Giacomo, invece, non appartiene al mondo dello spettacolo.
