Irene Cioni, mamma bis: le prime foto con Gloria emozionano i fan

Per Irene Cioni e Giacomo, questo 2025 è stato davvero speciale: dopo più di otto anni insieme, sono convolati a nozze in una suggestiva chiesa in provincia di Pavia. L’ex velina ha incantato tutti con un abito principesco, corpetto ricamato e una grazia che non lasciava intravedere la gravidanza già in corso. La festa è proseguita in una location da sogno e durante il taglio della torta la sposa ha sorpreso tutti indossando un secondo abito dal grande valore affettivo: quello che portò sull’altare sua madre molti anni prima.