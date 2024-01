L'infanta Cristina di Spagna e Inaki Urdangarin hanno firmato il divorzio

"Di comune accordo abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione matrimoniale". Con un comunicato ufficiale l'infanta Cristina e Iñaki Urdangarin avevano annunciato nel 2022 la fine del loro matrimonio che durava dal 1997. La coppia non ha retto dopo lo scandalo delle foto pubblicate da una rivista, nelle quali Urdangarin era ripreso insieme alla sua amante, l'avvocatessa Ainhoa Armentia . Lui non ha nemmeno provato a negare, anzi aveva ammesso la relazione, anzi ha ammesso: "Queste cose possono succedere e noi sapremo gestirle nel migliore dei modi".

L'accordo di separazione

Sempre secondo ¡Hola!, Cristina di Borbone e Iñaki Urdangarin avrebbero raggiunto un accordo economico per coprire le spese comuni dei quattro figli. Urdangarin non riceverà alcun compenso o pensione. Mentre l'infanta mantiene la propria residenza a Ginevra, il suo ex consorte si è stabilito a Vitoria (nei Paesi Baschi francesi), dove sta finendo di scontare in libertà condizionale una pena di quasi 6 anni per una condanna in un caso di corruzione.