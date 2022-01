Tra l'Infanta di Spagna e Urdangarin matrimonio finito: "Separazione di comune accordo"

"Di comune accordo abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione matrimoniale". Con uno scarno comunicato l' Infanta di Spagna Cristina e Iñaki Urdangarin hanno annunciato la fine del loro matrimonio. La coppia non ha retto allo scandalo delle foto pubblicate da una rivista che immortalavano Urdangarin insieme alla sua amante, l'avvocatessa Ainhoa Armentia .

Urgandarin non aveva nemmeno provato a negare, aveva anzi ammesso la liasion e aveva commentato che "queste cose possono succedere e noi sapremo gestirle nel migliore dei modi". Evidentemente così non è stato oppure il "migliore dei modi" per l'Infanta è stato quello di porre fine al matrimonio che durava dal 4 ottobre del 1997, quando la figlia di Juan Carlos e della regina Sofia di Spagna aveva sposato il campione di pallanuoto.

Nel dare l'annuncio della separazione la coppia ha comunque tenuto a precisare che resta intatto l'impegno nei confronti dei figli e ha chiesto "il massimo rispetto per questa scelta privata".

