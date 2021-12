In lingerie sotto l'albero, il regalo sexy delle vip

Leggi Anche Giulia De Lellis in lingerie fa sciogliere la neve di Cortina

Paola Turani sceglie lingerie di pizzo nero per valorizzare le sue forme. Ha partorito ad ottobre e non esita a mettere in mostra le curve da neomamma. Anche Beatrice Valli posa tra lucine e palline colorate, sfoggiando un fisico da 10 e lode valorizzato dall'intimo rosso.

Cecilia Capriotti è in perfetto clima festivo, e tra i pacchetti offre pose mozzafiato e trasparenze audaci. Anche Alice Sabatini è sotto l'albero, con addosso un completino che stuzzica la fantasia dei follower. Elisabetta Canalis sfoggia l'intimo rosso, come vuole la tradizione, Cristina Marino è più sportiva ma non per questo meno sexy. Guardale tutte nella gallery...

