Elisabetta Canalis sex bomb sotto l'albero: guardala in lingerie

Scrivendo la letterina a Babbo Natale chissà quanti chiederebbero in dono, se potessero, di trovare Elisabetta Canalis che canta e balla in lingerie sotto l'albero? La ex velina accontenta tutti i follower con un video social imperdibile, in cui si scatena sulle note di "All I want for Christmas is you" con addosso solo l'intimo di pizzo.