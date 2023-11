Ilary Blasi è di nuovo zia, parto "improvviso" per la sorella Melory

Ilary Blasi è diventata di nuovo zia.

La sorella Melory ha infatti partorito il suo secondo figlio. Un parto in anticipo sul previsto, che ha preso un po' tutti di sprovvista: la mamma, che solo al mattino aveva postato una foto posata con un "buon sabato" che nulla lasciava presagire, e la zia, attualmente in vacanza negli Stati Uniti. Tanto che Ilary ha ripostato quanto messo dalla sorella con la scritta "E all'improvviso arrivi tu", scrivendo: "Non vedo l'ora di conoscerlo" con la figura di un aereo per far capire che non vede l'ora di tornare per conoscere il nipotino. Per Melory si tratta del secondo figlio avuto dal compagno Tiziano Panucci. Il nome del bimbo non è ancora stato reso pubblico ma si sa che inizia con la J, come la sorella Jolie, nata nel 2021.