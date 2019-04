Ilary Blasi spegne 38 candeline, guarda il compleanno social

Una location da sogno con vista mozzafiato, il suo amato Francesco Totti , tanti amici, musica e champagne: Ilary Blasi non poteva chiedere di meglio per festeggiare i suoi 38 anni. La showgirl ha spento le candeline in un lussuoso ristorante a Montecarlo insieme al marito, alla sorella Silvia e alle persone più care, tra cui Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche .

Una festa spettacolare, all'insegna dell'allegria e del divertimento. La Blasi era bellissima, con i biondi capelli sciolti e la gonna scintillante. Non da meno Totti, elegantissimo in un completo blu. Dopo la cena sulla terrazza panoramica, Ilary e i suoi ospiti si sono lanciati in pista in balli scatenati. Ma c'è stato anche tempo per il romanticismo. Sui social la showgirl condivide una foto che la ritrae, e il calciatore risponde con un suo scatto speculare. La didascalia è la stessa in entrambi i post: "La mia metà".